انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين بجريمة قتل غامضة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي عن تمكن قوة مشتركة من الجيش وشرطة ميسان والأمن الوطني من إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل غامضة في قضاء قلعة صالح بعد سبعة أيام من ارتكابها".

وأضافت، انه "تم إجراء كشف الدلالة للمتهمين واعترفوا صراحة واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء".

