فرنسا.. وفاة 5000 شخص بسبب حرارة الصيف في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الصحية في باريس، اليوم الخميس، إن الصيف الفائت الذي شهدته فرنسا في عام 2023 أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص. وأعلنت وكالة الصحة العامة في فرنسا نحو 1500 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأربع المختلفة التي ضربت البلاد خلال الصيف الماضي.

وكان ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال فصل الصيف يبلغون من العمر 75 عاما أو أكثر. وقالت وكالة الصحة العامة إن هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية في جميع أنحاء البلاد وتعزيز استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ من أجل الحد من تأثير الحرارة على صحة الأشخاص. وتعمل مدينة باريس، على سبيل المثال، على وضع مفاهيم لمواجهة درجات الحرارة القصوى المتوقعة التي تصل إلى 50 درجة مئوية في العاصمة بحلول عام 2050.