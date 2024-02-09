انت الان تتابع خبر ميسان.. انتخاب رئيس جديد للمجلس والمحافظ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انتخب مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير رئيساً للمجلس، وحبيب الفرطوسي لمنصب المحافظ.

وقال مراسل السومرية، إن مجلس محافظة ميسان عقد جلسة له، قبل قليل، وانتخب مصطفى دعير لمنصب رئيس مجلس المحافظة.

وأضاف أن المجلس انتخب أيضاً خلال الجلسة حبيب ظاهر راضي الفرطوسي محافظاً لميسان.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.