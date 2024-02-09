محكمة العدل الدولية: نيكاراغوا طلبت رسميًا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

كشفت ​محكمة العدل الدولية​ في ​لاهاي​، أنّ ​نيكاراغوا​ طلبت رسميًّا الانضمام إلى قضيّة الإبادة الجماعيّة الّتي رفعتها ​جنوب إفريقيا​ ضدّ ​إسرائيل​.

وأوضحت في بيان، أنّ "في طلبها للحصول على إذن بالتدخّل -المقدّم في 23 كانون الثّاني الماضي- ذكرت نيكاراغوا أنّ لديها مصالح ذات طبيعة قانونيّة تنبع من الحقوق والالتزامات الّتي تفرضها اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة على جميع الدّول الأطراف. وقالت إنّ قرارها ينبع من الطّابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعيّة، والتّعاون المطلوب من أجل تحرير البشريّة من آفة بغيضة كهذه".

وكانت نيكاراغوا الواقعة في أميركا الوسطى، قد أعلنت الشّهر الماضي أنّها تعتزم الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في الدّعوى الّتي تتّهم إسرائيل بانتهاك اتفاقيّة الأمم المتّحدة للعام 1948، بشأن منع الإبادة الجماعيّة، بسبب حربها في ​غزة​ الّتي شنتها عقب هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأوّل 2023.

وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قرارًا بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، مشيرين إلى أنّه يتعيّن عليها منع أعمال الإبادة الجماعيّة في حربها ضدّ "حماس"، لكنّهم لم يصلوا إلى حدّ الدّعوة إلى إنهاء القتال.