شكرا لقرائتكم خبر عن يوروستات: الاتحاد الأوروبي استقبل 4.3 مليون فار من حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يستضيف ما يربو على 4 ملايين شخص فروا من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات يوروستات أن 3ر4 مليون شخص، ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي، حصلوا على وضع الحماية المؤقتة داخل التكتل.

ويشكل الأوكرانيون 2ر98 % من المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة. وضع الحماية المؤقتة وخلال الربع الأخير من عام 2023، حصل ما يزيد قليلًا على 200 ألف شخص إضافي على وضع الحماية المؤقتة، في أقل عدد فصلي منذ نشوب الحرب في فبراير 2022، وانخفضت الأعداد بنسبة 21 % مقارنة بالربع السابق. وتمثل النساء 2ر46% من المستفيدين، ونسبة الأطفال 2ر33 %.

ويقيم أكثر من نصف المستفيدين في ألمانيا وبولندا، بنسبة 29 % و1ر22 % على الترتيب.

والحماية المؤقتة هي إجراء طارئ يمدد الحماية الفورية والمؤقتة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في أحداث النزوح الجماعي الناجمة عن الظروف القاسية.