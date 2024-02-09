يعقوب: كل شيء بإنتظار حرب غزة حتى الرئاسة

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الكثير من الزيارات قد تأجلت منها الوزير المصري سامح شكري والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين وذلك لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض ورقة حماس والهدنة، وقد إستانف الحرب على غزة بحجة استهداف رفح".

واشار الى ان "المعلومات تتحدث عن أن برنامج رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري المرحب به طبعا، قد تغير لأن التسوية بعد هدنة الحرب ربما كانت بابا لبدء إنطلاق دينامية سياسية مختلفة تترافق مع حشود مؤيدة للحريري تفرض إعادة النظر لمقاربة سعودية جديدة تجاه الواقع السياسي للطائفة السنية الكريمة". ورأى أن "كل شيء بإنتظار حرب غزة حتى الرئاسة".