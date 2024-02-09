قاووق: اسرائيل تعلم أن أي معركة مع لبنان ستكون نتيجتها أشد وأكبر من هزيمة غزة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، أن "حزب الله يعمل لحماية أهلنا وبلدنا، وليس لتطيمن العدو الإسرائيلي، ولسنا من يستجدي أمننا أو أمن أهلنا وبلدنا من أحد"، موضحا أن "الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان، إنما تأتي لتروّج المطالب الإسرائيلية، ويريدون ضمانات لإسرائيل، ولسنا نحن من يعطي الضمانات للعدو".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي يعلم أن أي معركة مع لبنان ستكون نتيجتها أشد وأكبر من هزيمة غزة، وعندما يفكّر بالحرب مع لبنان، يحسب ألف حساب، لأن المقاومة قد أعدت لكل الاحتمالات والمفاجآت، ولبنان لن يكون إلاّ ساحة لهزائمهم، وساحة لانتصاراتنا".

ورأى أن "العدو الإسرائيلي فشل في أن يخرج من قعر الهزيمة وأن يغيّر مسار الحرب رغم كل الدعم الأميركي والمجازر والتجويع، ولم يستطع على مدى أربعة أشهر أن يستعيد أسراه أو أن يقتل قادة حماس أو أن يقضي على المقاومة، وبات أمام حقيقة مُرّة، إن بقي في غزة، فخسائره قائمة، وإن انسحب منها، فخسائره قائمة"، معتبرا أن "كل مصائب الأمة والحروب في المنطقة، سببها إسرائيل، التي زرعتها بريطانيا، وحمتها ودعمتها وموّلتها أميركا المسؤولة عن هذه المعاناة والتوتر".