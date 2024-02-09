انت الان تتابع خبر يتجاوز الـ7 درجات.. تحذير من زلزال قوي بهذه المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء تحذير البروفيسور “هالوك أوزينر” في سياق استناده إلى الأبحاث والتحليلات الزلزالية، حيث أكد أنه من الواضح وجود فجوة زلزالية في بحر مرمرة قد تؤدي إلى نشوب زلزال كبير في المستقبل القريب.(على حد تعبيره)



وأضاف “أوزينر” أنه يجب على السلطات والمؤسسات ذات الصلة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا المخاطر الزلزالية المحتملة، وتعزيز استعداداتها والتحذير المبكر للمواطنين، بهدف تقليل الأضرار المحتملة جراء حدوث زلزال.

