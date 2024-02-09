القسم ينهي خصومة ثأرية بين ولاد العم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الجمعة، خصومة ثأرية بين أولاد عم ينتمون ل"آل محمد"، بقرية الساحل بحري بالبلينا جنوبي المحافظة.

شهد مراسم إنهاء الخصومة الثأرية المهندس حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، اللواء محمود طه رئيس مباحث المديرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وتمت مراسم الصلح بين أولاد العم بالقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جادا وناهيًا للنزاع القائم بينهما، وسط فرحة الحضور.