العمار ترأس قداس عيد مار مارون في صيدا

ترأس مطران ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار القداس الإلهي في كاتدرائية مار الياس الحي صيدا بمناسبة عيد مار مارون، حيث عاونه القيّم الابرشي الخوري إيليا رزق والخوري جورج ابو جريج بحضور النائب ميشال موسى وحشد من فعاليات وأبناء الابرشية.

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