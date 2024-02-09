شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يسرقون صناديق أموال من شاحنة في برلين.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حوادث السطو

الدمام - شريف احمد - أفادت تصريحات الشرطة الألمانية بأن أحد حراس الأمن أُصِيْب خلال هجوم على شاحنة نقل أموال وقع في العاصمة برلين صباح يوم الجمعة أمام فرع بنك في منطقة ماريندورف.وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الجناة لاذوا بالفرار بعد الهجوم، مشيرة إلى أنهم هربوا ومعهم أسلحة حراس الأمن وصناديق نقود تحتوي على أموال سائلة، لكنها لم تتمكن مبدئيا من تقديم معلومات حول قيمة المسروقات.أضافت المتحدثة أن شاحنة الأموال كانت أمام فرع المصرف في التاسعة صباحا عندما وقع الهجوم؛ وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" وصحيفة "برلينر تسايتونج" فإنه يُعْتَقَد أن أربعة ملثمين شاركوا في عملية السطو.وقالت الشرطة إن أحد موظفي الأمن أصيب بإصابة في الرأس جرى علاجها في العيادة الخارجية بأحد المستشفيات.ووفقا للشرطة، تم اكتشاف سيارة مشتعلة بعد وقت قصير على بُعد دقائق قليلة من موقع الحادث في موقف سيارات بشارع مورينر أليه في منطقة نويكولن. وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك أي علاقة بين الحريق والهجوم المسلح، وما إذا كانت السيارة قد استُخدمت كسيارة هروب.وقالت المتحدثة إن هذا ما تبحثه التحقيقات، وذكرت أنه تم العثور داخل السيارة على أسلحة ربما كانت هي الأسلحة المسروقة من أفراد الأمن الذين تعرضوا للهجوم.يشار إلى تكرار حوادث السطو على شاحنات نقل الأموال في العاصمة الألمانية، وكانت عملية سطو وقعت في يونيو 2022 على شاحنة لنقل الأموال في برلين قبالة فرع مصرفي أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.