الكرملين يعلّق على تعيين قائد جديد للجيش الأوكراني

ابوظبي - سيف اليزيد - علّقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على إقالة الجنرال فاليري زالوجني، قائد الجيش الأوكراني وتعيين قائد جديد.

وقال الكرملين أن استبدال قائد الجيش الأوكراني لن يؤثر في الأزمة التي بدأت هناك منذ قرابة العامين.

وأعفى الرئيس الأوكراني فولوديمير وزيلينسكي، الجنرال زالوجني وعيّن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي خلفاً له.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحافيين "لا نعتقد أن (هذه الخطوة) عامل مؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مشدداً على أن العملية "ستستمر حتى تحقيق الأهداف" المحددة لها.

وطلب الرئيس الأوكراني من القائد الجديد خطة "واقعية" للعام 2024 في وقت تقلق فيه كييف من تشرذم الدعم الغربي لها بسبب خلافات داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وسبق أن أجرت روسيا هي أيضاً تغييرات عدة في هيئة الأركان.