"خالد" يطلب فسخ عقد زواجه بعد شهر العسل: " بتتهرب مني ومش عايزاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"خالد.ع"، 32 سنة، عامل بمصنع ملابس، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الاسرة بالتجمع الخامس يطالب فيها بفسخ عقد زواجه من زوجته لتعرضه للضرر النفسي، مبرراً طلبه: " بقالها شهرين من يوم الفرح بتتهرب منى".

يقول الزوج فى دعواه التى تحمل رقم 2097 لسنة 2022، بأنه تعرف على زوجته من خلال تواجدها معه بنفس العمل، وبعد سنة، تقدم لخطبتها وتم الاتفاق على الزفاف، وانتقلا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

يكمل" خالد" حديثه قائلاً: " وجدتها بعد الزواج سيدة جميلة ومحترمة فى كل تفاصيلها، لكن حالها تغير تماماً بعد يومين من الزواج فقط وكأنها معمولها عمل".

يشكو الزوج زوجته لمنزل أهلها قائلاً: "مراتى تعتذر عن وجودها معايا من تانى يوم فرح بحجة العادة الشهرية ولا تريد البقاء معي في غرفة واحدة في شهر العسل"، حاول والدها حل الموقف لكنها لم تستمع لكلماته وتظل على موقفها غير المفهوم.

يختتم" خالد" حديثه: طالبت أهلها بأتمام إجراءات الطلاق بكل ود لكنها رفضت، وتريد المنزل بكل تفاصيله، بعد محاولات فاشلة، وبعد استشارة محامى، وصلت للحل القضائي بيننا.

فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى فسخ عقد زواجه لشعوري بضرر شديد منها "كل همها البيت والعفش"،ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.

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