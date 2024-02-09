ترامب يعزز أفضليته بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في نيفادا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

عزز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، بتحقيقه فوزاً سهلاً في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا.

وأظهرت النتائج الأولية أن الرئيس السابق حقق فوزاً كاسحاً في مقابل منافسه الوحيد، وهو رجل أعمال من مدينة تكساس، فيما أكدت وسائل إعلام أميركية أن ترامب سيحصل على أصوات جميع مندوبي الحزب عن الولاية.

وكان ترامب المرشح البارز الوحيد على بطاقات الاقتراع التي صوَّت بها أعضاء الحزب الجمهوري في الولاية الواقعة جنوب غربي الولايات المتحدة.

وهذه ثاني عملية اقتراع تمهيدية للجمهوريين في نيفادا هذا الأسبوع، إذ أقيم اقتراع عادي، الثلاثاء، حلّت فيه المنافسة الجدية الوحيدة لترامب، نيكي هيلي، ثانية في خيارات المقترعين، وهو ما يُعد ضمنياً تصويتاً لصالح ترامب، إلا أن هذا التصويت لن يُؤخذ في الحسبان، إذ إن اللجنة المحلية للحزب الجمهوري أكدت منذ أشهر أن أصوات المندوبين ستُحتسب بناء على التصويت الذي أجري أمس الأول.

ويتقدم ترامب بفارق كبير على هيلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية ساوث كارولاينا التي تتحدر منها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.