هزة أرضية بلغت قوتها 5,7 درجات ضربت هاواي

أعلن مرصد الزلازل الأميركي أن هزة أرضية قوية ضربت هاواي الجمعة، مستبعدا خطر حدوث تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إن الهزة التي بلغت قوتها 5,7 درجات وقع بالقرب من جزيرة باهالا الرئيسية، محددة مركزها على عمق نحو 37 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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