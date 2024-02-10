الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تقتحم مستشفى الأمل بمدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مساء اليوم، مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد حصار استمر نحو ثلاثة أسابيع، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف أسفر خلال الأيام الماضية عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في محيط المستشفى.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاتصالات بالكوادر الطبية داخل مستشفى الأمل انقطعت، لافتًا النظرأنه يوجد داخل المستشفى المئات من الجرحى والمرضى والنازحين.