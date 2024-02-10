المفوض العام للأونروا يشيد بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني بالتعاون الإستراتيجي المثمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأونروا لدعم الفئات المحتاجة ونشر العمل الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي للمفوض العام بعد لقائه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس.

وقال لازريني لقد نفذنا مع المركز المرحلة الأولى من الدعم التي بلغت تكلفتها 15 مليون دولار أمريكي، كما طلبنا من المركز الاستمرار في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا (الأطفال والنساء) مثل الملابس الشتوية والمواد الطبية العاجلة وخلافه.

وأضاف فيليب لازريني أن الشراكة مع المركز طويلة الأمد وتقوم على الثقة والقدرة على التنبؤ والأهداف والرؤية المستقبلية المشتركة وهي الإطار الذي نسترشد به في عملنا الإنساني، مبينا أننا لا نركز في عملنا على قطاع غزة فحسب بل الضفة الغربية كذلك.