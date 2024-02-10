شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوب كاليفورنيا بقوة 5.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

زلازل كاليفورنيا

العاصفة المدارية هيلاري

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز جنوب كاليفورنيا الجمعة.وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.في أكتوبر الماضي، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا ضرب أيضا ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو.ووقع الزلزال على عمق 10.8 كيلومتر، وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 4.5 كيلومتر شمال شرق قرية إيسلتون في كاليفورنيا.وفي أغسطس الماضي، تعرضت ذات الولاية لزلزال، بقوة 5.1 درجة هز معظم أنحاء المنطقة، فيما أُعلن حينها عن تأهب السكان لوصول العاصفة المدارية هيلاري.

وقال المركز الأمريكي آنذاك للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي)، إنه لم يصدر أي تحذير باحتمال حدوث تسونامي جراء الزلزال.