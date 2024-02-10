شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه.. بماذا وصف "زيلينسكي" رئيس الأركان الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعيين الميجر جنرال أناتولي بارهيليفيتش، رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ويأتي "بارهيليفيتش" خلفا لسيرهي شابتالا، ووصف "زيلينسكي" "بارهيليفيتش" بأنه "شخص خبير يفهم مهام هذه الحرب والأهداف الأوكرانية". رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقال إن تعييين بارهيليفيتش جاء بناء على توصية القائد العام الجديد للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي الذي عُيّن أمس الخميس.

واستبدل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد الجيش الأوكراني وعين بدلًا منه قائد القوات البرية يوم الخميس. تغييرات في الجيش الأوكراني فيما يُعد مجازفة كبيرة، في وقت تحظى فيه القوات الروسية باليد العليا بعد ما يقرب من عامين من بدء الحرب.

يأتي التغيير الذي جاء بقيادة عسكرية جديدة، بعد شهور من التكهنات بشأن خلاف بين زيلينسكي وقائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني الذي يعده العديد من الأوكرانيين بطلًا قوميًا.