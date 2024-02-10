شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام مواد سامة في أكثر من 200 هجوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت أوكرانيا القوات الروسية، باستخدام مواد كيميائية سامة في أكثر من 200 هجوم خلال شهر يناير وحده.

ونفت روسيا مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في هجماتها على أوكرانيا واتهمت القوات الأوكرانية باستخدامها. الحرب الروسية الأوكرانية وسبق أن اتهمت أوكرانيا موسكو باستخدام الكلوروبكرين، الذي استخدم كغاز سام في الحرب العالمية الأولى.

وقالت إنها استخدمت غاز سي.إس أو الغاز المسيل للدموع، في قنابل يدوية مختلفة، فيما يحظر استخدام غاز سي.إس، الذي تستخدمه قوات الشرطة على نطاق واسع، في ساحة المعركة بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية.

وسُجلت 815 حالة استخدام أسلحة محملة بمواد كيميائية سامة من قبل روسيا الاتحادية، من بينها 229 حالة في يناير 2024. أسلحة محملة بمواد كيميائية وذكر الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد مجموعة العمليات "تافريا" المتمركزة في الجنوب الشرقي، إن القوات الروسية تنقل أسلحة محملة بمواد كيميائية من خلال طائرات مسيرة.

وكانت روسيا اتهمت القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة كيميائية غير محددة، في طائرات مسيرة في منطقة شرق أوكرانيا التي تحتلها روسيا.