المرصد السوري: مقتل أشخاص من جنسيات غير سورية في الغارات على غرب دمشق امس

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "انفجارات عنيفة" دوت غرب العاصمة السورية، دمشق، ليل الجمعة السبت، بسبب غارات "في منطقتي الديماس ومشروع دمر"، مشيرا إلى "معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية".

واكد المرصد السوري انه "دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات إسرائيلية في منطقتي الديماس ومشروع دمر حيث استهدفت الغارات بناء سكني غربي العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن اغتيال شخصيات من جنسيات غير سورية".

وكانت "سانا" قد اعلنت إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.