الجالية اللبنانية في روما احتفلت بعيد القدّيس مارون

احتفلت الجالية المارونية في روما بعيد شفيعها القدّيس مارون، فاحتفل المطران يوحنّا رفيق الورشا بالذبيحة الإلهية عاونه وكلاء الرهبنيّات المارونيّة في روما، وخادم الرّعيّة الخوري جوزف صفير، وحضر كل من الكاردينال Gugerotti وSandri، وعدد كبير من الاساقفة، الكهنة والرهبان، في حضور السفراء والقناصل وحشد كبير من أبناء الرّعيّة والمؤمنين والمصلّين، مرنّمين مع جوقة مار مارون.

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