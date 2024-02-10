وزير الدفاع النرويجي: علينا الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا

حث وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام بلاده على "الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

ونقلت صحيفة "Iltalehti" عن الوزير قوله، "يجب على النرويج وقوات دفاعها أن تستعد لنزاع محتمل. يجب أن نكون قادرين على الرد عليه في الوقت المناسب وبالتعاون مع حلفائنا"، معتبرا أنه "يجب أن نكون جاهزين لأن روسيا ستنشر قواتها ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه "يجب على برلين أن تدرك خطورة اندلاع نزاع عسكري مع روسيا، داعيا لتسليح بلاده".