وفاة شقيقة النائب بقرادونيان

كتب الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيا شقيقته: "رحيل الأخت غصة قلب، لا تموت حتّى نموت. لقد اشتقت لروح لن تعود. فاجعلها يا رب في جنّات النعيم. رحمك الله أختي العزيزة".

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