عفيف يهدد صدارة أيمن حسين لهدافي كأس آسيا... لمن ستذهب الجائزة إذا تعادلا؟

ويتأهب عالم كرة القدم لمتابعة نهائي كأس آسيا 2024 بين الأردن وقطر، والمُقررة إقامته اليوم السبت على أرضية ملعب "لوسيل" المونديالي، بدايةً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق ومكة المُكرمة والدوحة وعمّان (الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وسيتوج اللاعب العراقي أيمن حسين، بلقب هداف كأس آسيا في حالة فشل تسجيل أكرم لأي هدف في المباراة النهائية اليوم، أما في حال سجل هدف وتعادل اللاعبان، فإن لوائح بطولة كاس اسيا، تنص على ان عندما يتساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف بكأس آسيا، يتم اللجوء لعدد الأهداف التي صنعها كل لاعب، وبناء عليه يفوز أحد اللاعبين بالجائزة، بالتالي ستذهب الجائرة اللاعب القطري أكرم عفيف، لأنه يملك 3 تمريرات حاسمة.

يعد النجم الإيراني السابق علي دائي الهداف التاريخي لكأس آسيا 2024، حيث سجل خلال مسيرته 14 هدفًا في جميع النسخ التي شارك فيها مع إيران.

ويقع خلفه في الترتيب القطري المعز علي برصيد 11 هدفًا والكوري الجنوبي لي دونغ غوك برصيد 10 أهداف، وسجل علي مبخوت 9 أهداف خلال مشاركاته ويتساوى مع تاكاهارا الياباني والإيراني سردار أزمون في المركز الرابع.