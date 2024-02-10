بركان "سيميرو" يشهد مئات الأنشطة الزلزالية في يوم واحد

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد جبل "سيميرو"، وهو بركان يقع في منطقتي "مالانج" و"لوماجانج" في إقليم "جاوة الشرقية" الإندونيسي مئات الأنشطة الزلزالية، أمس الجمعة.

وناشد غفرون علوي، المسؤول في مركز مراقبة جبل سيميرو، السكان المحليين أن يتوخوا الحذر بشأن تهديدات السحب الساخنة وانهيارات الحمم البركانية والانهيارات البركانية على طول الأنهار، المتصلة بقمة البركان، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقد شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي رصدت.

وأشار علوي في تقرير، نشر في العاصمة جاكرتا اليوم السبت "يتعين على السكان توخي الحذر من تيارات الانهيارات البركانية".

وتابع أنه بالإضافة إلى هزات بركانية، شهد جبل سيميرو 16 هزة بسبب انهيارات بركانية و27 هزة عاصفة وثلاثة زلازل تكتونية بعيدة، وهزة واحدة بسبب فيضان الحمم البركانية أمس الجمعة.

يذكر أنه في عام 2023، احتل "جبل سيميرو" المرتبة الأولى ضمن أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا حيث سجل إجمالي 29 ألفا و131 ثورانا.