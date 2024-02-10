ذاكرة بايدن تشعل حرب الأحزاب

دافع حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيون بشكل قوي ضد مزاعم أحد المحققين التي يبين فيها أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا لم يتمكن من تذكر المعالم الرئيسية في حياته، في محاولة لتقليل أهمية مزاعم المدعي العام بأن بايدن كان شديد النسيان بحيث لا يمكن اتهامه بإساءة التعامل مع المواد السرية.

واتخذ بايدن نبرة الغضب بعد ساعات من صدور تقرير المحقق الخاص روبرت هور، رافضًا استنتاجات التقرير بشأن ذاكرته، وأصر على أنه لم ينس العام الذي توفي فيه ابنه بو، كما ادعى هور. وسرعان ما تبعه الديمقراطيون في الكابيتول هيل وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال السيناتور بريان شاتز، ديمقراطي من هاواي: «قول الجمهوريين إن بايدن كبير في السن هو الشيء الأقل إثارة للدهشة في السياسة الأمريكية». «هذا كل ما لديهم».

تشويه سمعة

ويخطط الديمقراطيون للإجابة على الأسئلة المنتشرة حول عمر بايدن ذي الـ«81 عامًا» واستعداده من خلال التأكيد على أن بايدن قادر على أن يكون القائد الأعلى، وأن الجمهوريين يحاولون تشويه سمعته ويصورونه على أنه ضعيف.

ويعد مفتاح هذه الاستراتيجية هو التناقض مع الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا والذي يبلغ من العمر 77 عاما والذي خلط أيضا بين الأسماء والحقائق بينما يواجه أيضا أربع لوائح اتهام وأحكام مدنية متعددة بملايين الدولارات. علامات الدعم

وتعتبر علامات الدعم حاسمة بالنسبة لبايدن وهو يستعد لما قد تكون انتخابات متقاربة ضد ترمب. وحتى قبل إصدار التقرير، كانت المخاوف تتزايد من أن التحالف الذي ساعد في انتخاب بايدن في عام 2020 كان يضعف، مما يزيد من أهمية أن يحتفظ بايدن بأكبر عدد ممكن من المؤيدين بقوة إلى جانبه.

ووزعت حملة بايدن نقاط حوار على الحلفاء تشير إلى هور، وهو محامٍ أمريكي أثناء إدارة ترمب، باعتباره «محاميًا معينًا من قبل MAGA وليس لديه قضية، لذا قرر شن هجمات شخصية ضد الرئيس». هذه إشارة إلى حركة ترمب السياسية «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

وشددت نقاط الحديث أيضًا على أن هور «محامٍ – وليس طبيبًا – لذا يجب على الناس أن يأخذوا استنتاجاته القانونية ويتجاهلوا آراءه السياسية».

وأشار البيت الأبيض أيضًا إلى أن بايدن تعاون مع هور، الذي رفض اتهامه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، بينما يواجه ترمب لائحة اتهام في فلوريدا بعد أن استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على سجلات من مقر إقامته في مارالاغو.

دوافع سياسية

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: «إن الطريقة التي تم بها وصف سلوك الرئيس في هذا التقرير لا يمكن أن تكون أكثر خطأً، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية ولا مبرر لها».

وانتشر السخط إلى ولاية كارولينا الجنوبية، حيث حقق بايدن فوزًا ساحقًا في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية الأولى في البلاد في 3 فبراير، والتي صممتها حملته لإظهار قوة واضحة. ورأى البعض أن رد بايدن القوي على المحقق الخاص علامة واعدة.

يقول مساعدو بايدن إنهم لا يتوقعون أن يتعامل الرئيس أو حملته مع مسألة العمر بشكل مباشر أكثر. إنهم لا يستطيعون جعل بايدن أصغر سنا، ويلاحظون أن الهجمات على الرئيس بسبب عمره كانت مستمرة أيضا قبل أربع سنوات، عندما وصفه ترمب بـ«جو النعاس».

وبدلًا من ذلك، فإنهم يعتزمون الاعتماد على مخطط حملة عام 2020، ويقولون إن العديد من الناخبين لن يرغبوا في تكرار وقت ترمب المضطرب في البيت الأبيض. ويخططون أيضًا لتسليط الضوء على إنجازات بايدن والاقتصاد الذي يواصل إظهار قوته.

مسؤولية واضحة

ووصف تراف روبرتسون، رئيس الحزب الديمقراطي السابق في ساوث كارولينا، التقرير بأنه مسؤولية سياسية واضحة على بايدن. لكنه وجه اللوم بشكل مباشر إلى المدعي العام ميريك جارلاند لأنه سمح للتقرير بأن يتضمن تعليقات حول عمر الرئيس وذاكرته ووظيفته الإدراكية.

وقال: «إن عدم قيام ميريك جارلاند بعمله سمح فقط لمعين من ترمب بتغذية رواية سياسية للابتعاد عن ترمب»، مضيفًا أن «دونالد ترمب لا يستطيع رفع كوب من الماء إلى شفتيه دون استخدام كلتا يديه لأنه كبير في السن».

وفي الواقع، كان حلفاء بايدن حريصين على تسليط الضوء على المعايير المزدوجة الملموسة حيث تحظى زلات بايدن باهتمام أكبر بكثير من زلات السياسيين البارزين الآخرين.

وبين أن ترمب خلط مرارًا وتكرارًا بين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، ومنافستها الجمهورية نيكي هيلي في الأسابيع الأخيرة.

تقرير المحامي

- روبرت هور: يتضمن تعليقات حول عمر الرئيس جو بايدن وذاكرته ووظيفته الإدراكية.

- وصفه بأنه كثير النسيان ولا يمكن ائتمانه على الوثائق السرية.

- يوافق الجمهوريون على كل ما جاء بالتقرير ضد بايدن.

- يعارض الديمقراطيون التقرير ويصفونه بأنه ذو دوافع سياسية.