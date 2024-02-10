زلزال يضرب بركان مونالوا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات أكبر بركان نشط في العالم – مونا لوا في جزيرة هاواي الكبرى – ما أدى إلى سقوط العناصر من الرفوف، وقطع الكهرباء في بلدة مجاورة، ولكن لم يؤد على الفور إلى تقارير عن أضرار جسيمة.

والزلزال، الذي لم يتسبب في حدوث تسونامي، والذي ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية أن قوته 6.3 درجات، كان مركزه على الجانب الجنوبي لمونا لوا على عمق 23 ميلا (37 كيلومترا)، و1.3 ميل (2 كيلومتر) جنوب غرب باهالا.

وقال دارين باي، المتحدث باسم شركة هاواي للكهرباء، إن انقطاع التيار الكهربائي أثر على نحو 300 عميل في ناليهو، ويبدو أن ذلك مرتبط بالزلزال.

ثقل الجزر

واندلع بركان مونا لوا آخر مرة في أواخر 2022، وهو واحد من خمسة براكين تشكل الجزيرة الكبيرة، التي تقع في أقصى جنوب أرخبيل هاواي.

ويمكن أن تحدث الزلازل في هاواي لعدة أسباب، بما في ذلك تحرك الصهارة تحت السطح. وقال مرصد البراكين في هاواي إن السبب المحتمل هو ثقل جزر هاواي، والضغط على القشرة الأرضية والوشاح العلوي.