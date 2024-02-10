مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

تواصلت في العديد من العواصم والمدن الأوروبية مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورًا، المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين 3 مظاهرات حاشدة بمشاركة جمعيات حقوقية ومتظاهرين من مدن أخرى، مما يجعلها توصف بأنها "مسيرة وطنية"، وفق ما افادت قناة "الجزيرة".

ويشار إلى أن الشعار الرئيسي للمظاهرات هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى شعارات بدأت توجد مؤخرا في ألمانيا احتجاجا على بعض الشركات التي تتهمها منظمات حقوقية بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.

كما شهدت مدينتا ساربروكن وفرايبورغ الألمانيتان مظاهرتين نصرة لغزة.

وفي باريس، انطلقت مظاهرة حاشدة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، حيث أن شعار المظاهرة التي دعت إليها نقابات عمالية فرنسية وجمعيات مدنية هو محاربة اليمين المتطرف والفاشية وتماهي الحكومة مع اليمين المتطرف ليس فقط في البلاد، بل وفي إسرائيل أيضا، كما يرى المتظاهرون.

ورفعت المظاهرة أيضا شعارات تنادي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف قتل الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وفق "الجزيرة".

وفي العاصمة البريطانية لندن، فقد شهدت حراكًا وطنيًا، حيث خرجت فعاليات مؤيدة لفلسطين في 34 مدينة، وتشمل أكثر من 40 مظاهرة.

وأوضحت قناة "الجزيرة" أن المتظاهرين رفعوا شعارات "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أوقفوا التواطؤ الحكومي البريطاني مع الجرائم الإسرائيلية في غزة" و"أوقفوا صادرات السلاح لإسرائيل" و"أوقفوا دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا" و"الحرية لفلسطين" وغيرها من الشعارات.

كما تظاهر العشرات في مدينة أوتريخت الهولندية، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتظاهر ناشطون بمدينة رنكسنت، في الدانمارك، تنديدا بالحرب المستمرة على القطاع. وطالب المتظاهرون بتدخل دولي عاجل، يمكّن من وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ويسمح بعودة سكان مدن القطاع إلى دورهم وإنهاء الحصار على غزة.