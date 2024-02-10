"بعد طرحها إلكترونيًا".. هل سيتم تسليم الكتب الورقية في المدراس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد فتحي

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على توفير المواد التعليمية والتدريبية إلكترونيا لمساعدة الطلاب في الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه تم إتاحت مواد تعليمية جديدة لمساعدة الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إن هذه المواد يستفيد منها الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، لافتا إلى أنه يمكن للطلاب من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي الوصول إلى المواد التعليمية الإضافية المجانية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أنه يمكن للطالب إما التعامل مع هذه المواد إلكترونيا على الرابط التي تم طرحة على الصفحة الرسمية للوزارة، أو تحميلها وطباعتها إذا أراد ذلك.

ولفت إلى أن المواد التعليمية الإضافية المتاحة للطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم يقدم بأسلوب سهل مبسط شرح واف للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وأوضح أن الوزارة انتهت أيضا من تحميل جميع كتب الوزارة المقررة على طلاب جميع الصفوف الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وذلك على موقعها الرسمي على الانترنت.

وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني عدم تسليم الكتب المدرسية الورقية للطلاب في المدارس، بل إنها فقط خدمة إضافية لمساعدة الطلاب مع إلتزام المدارس بتسليم الكتب في المدارس مع بداية الترم الثاني 2024 .