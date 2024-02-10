ميناء رفح البري المصري يستقبل 26 مصابًا فلسطينيًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 26 مصابًا و43 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أنه تم السماح بدخول 415 مسافرًا من الجانب الفلسطيني من رفح جنوب قطاع غزة إلى الجانب المصري، كما تم السماح بعبور 8 فلسطينيين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني عبر ميناء رفح البري.