ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28064 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 127على التوالي إلى 28064 شهيدًا، والجرحى إلى 67611 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 117 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 152 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لكثافة القصف الإسرائيلي.