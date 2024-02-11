تدريب 20 ألف طالب بجامعة حلوان على الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تبدأ جامعة حلوان فى تدريب طلاب جامعة حلوان على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

ولقد أوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة وضعت خطة تستهدف بها تدريب جميع طلاب الجامعة، والبداية بتدريب 20 ألف طالب فى الكليات التى بها مشروعات تخرج كمرحلة أولى بكليات الهندسة بحلوان وهندسة المطرية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والفنون التطبيقية وشعب BIS، FMI بكلية التجارة الخارجية.

وأضاف ان جامعة حلوان تنشأ كأول جامعة سجلاً لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري.

وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب افادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال اجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن رئيس الجامعة كلف المعهد بتدريب طلاب الجامعة، وسوف يركز برنامج التدريب على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.