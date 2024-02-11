عمرو أديب: نتنياهو المجنون يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك خطر كبير وشيك في هذه المنطقة، موضحًا: الدول كلها والجرائد العالمية تتحدث عن إن فيه حاجة هتحصل في رفح، في مشكلة، والمشكلة عاملها المجنون نتنياهو الذي يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة بالكامل.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "نتنياهو يفكر في الشعب الفلسطيني زي عفش في الشقة، قالك بعد ما جبناهم الجنوب نهجرهم للشمال أصل حماس هناك… ما أنت كنت بتدور على حماس في الشمال والوسط وملقتهاش، هو يحاول كسب الوقت على حساب الفلسطينيين".

وحذر مقدم "الحكاية": "خوفي كمواطن مصري مش عايز فجأة ألقى الشعب الفلسطيني في مواجهة الجيش المصري، أي حد بيستعبط من الناحية التانية ويحاول حشر الناس قدام الجيش المصري يبقى بيلعب في عداد عمره".

في سياق متصل، أشاد الإعلامي عمرو أديب، بشجاعة الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، التي تحدت الرصاص الإسرائيلي؛ لإنقاذ شاب مصاب أمام بوابة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وعقب أديب، على فيديو الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، قائلًا: الشعب الفلسطيني جبار وبطل، وما فعلته الطبيبة الفلسطينية دليل على الشجاعة والتسليم والإيمان، لم يهمها حياتها لأن لديها رسالة، كانت ترى إطلاق النار على الخيمة، لكن إصابة واحد من الشعب اللي مات فيه 30 ألف شهيد يفرق معاها".