شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إلغاء عقد إيجار السفارة الأوكرانية في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا عن إلغاء عقد إيجار السفارة الأوكرانية في العاصمة موسكو.

ويأتي هذا في خطوة تأتي ضمن المعاملة بالمثل، وردا على إنهاء كييف لاتفاق السفارة الروسية لاستئجار قطعة أرض في العاصمة الأوكرانية. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في بيان إن "هناك مبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية".

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية قبل عامين تقريبا، وأغلقت السفارة الأوكرانية في موسكو في 24 فبراير 2022، في اليوم الأول من الحرب. السفارة الأوكرانية في موسكو وفي أبريل 2023، ألغت إدارة مدينة كييف اتفاقية الإيجار مع السفارة الروسية، كما أبلغت كييف الجمهور بإغلاق القنصليات الأوكرانية في العديد من المدن الروسية، بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

ويقع مبنى السفارة الأوكرانية في وسط موسكو، وهو عبارة عن قصر ريفي بُني في الأصل في القرن الـ 18.