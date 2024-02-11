شكرا لقرائتكم خبر عن قصة احتجاز 11 تايلانديا في ماليزيا بسبب الصيد المخالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة إنفاذ القانون البحرية الماليزية عن احتجاز 11 تايلانديا.

وأشارت إلى أنه يشتبه في صيدهم سمك المحار على بعد 1.2 ميل بحري غرب مصب نهر سونجاي بارو أمس الجمعة. احتجاز 11 تايلانديا في ماليزيا وأشار محمد هاشم مدير منطقة كوالا بيرليس البحرية، إنه احتجز ثلاثة ربابنة، وثمانية أفراد طواقم تتراوح أعمارهم من 18 إلى 42 عاما.

وبرغم محاولات بعض أفراد الطواقم الهرب سيطر أفراد وكالة إنفاذ القانون البحرية على الوضع واحتجزوا جميع الأفراد وصادروا جميع القوارب المتورطة.

