شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لملك بريطانيا بعد إصابته بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنجهام إصابته بالسرطان، عبّر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وأوضح تشارلز: "أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية". إصابة ملك بريطانيا بالسرطان وأضاف: "وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

وقال "تشارلز" إنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا وأماكن أخرى.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي، حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد. سرطان ملك بريطانيا ولم يقدم قصر بكنجهام أي تفاصيل عن حالة تشارلز بخلاف القول إنه ليس مصابا بسرطان البروستاتا، لكنه أضاف أن الملك يظل "إيجابيا للغاية" ويتطلع إلى العودة إلى الواجبات العامة في أقرب وقت ممكن.

وقالت كاميلا زوجة الملك تشارلز يوم الخميس إن العاهل البريطاني في حالة "جيدة للغاية".