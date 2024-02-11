محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات للشباب بقيمة 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تمويل مشروعات الشباب بقيمة 6 ملايين جنيه لتوفير 57 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي جرى تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 23 مشروعًا بقيمة 6 ملايين و24 ألف جنيه، لتوفير 57 فرصة عمل، خلال شهر يناير الماضي، تحت إشراف إدارة مشروعك بديوان عام المحافظة.

وكشف عن تلك المشروعات تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل، والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج.

وقال إنه يجرى منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 أعوام للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بجانب مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك، وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.