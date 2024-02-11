شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل طلبة من الجامعة البريطانية لنشر الثقافة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المجلس مجموعة من طلبة الجامعة البريطانية بالقاهرة، بدعوة من النائبة هادية حسني، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة لمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استقبال الطلبة في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس ، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.