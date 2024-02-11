قيادي بحمـ.اس يكشف «ثمن» الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد قيادي كبير في حركة "حماس"، في تصريح لـ "تلفزيون الأقصى" التابع لحركة المقاومة الفلسطينية، أن "أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك."

ولجأ أغلب النازحين إلى رفح على الحدود المصرية، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتنياهو قبل أيام إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق "النصر المبين".

وقال القيادي بحماس لـ "تلفزيون الأقصى" إن "نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة انسانية جديدة في رفح".

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوبا قبل شن هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

يشار إلى أن الصراع في قطاع غزة اندلع في 7 أكتوبر بعد عملية "طوفان الأقصى" والتي شنها مقاتلوا "عز الدين القسام"، وأسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بقصف وهجوم بري كبيرين مما أسفر حتى الآن عن مقتل 28 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.