هل ستؤتي مقامرة روتو الطويلة بالضرائب ثمارها؟

ياسر رشاد - القاهرة - كانت الزيارة الرسمية التي قام بها هذا الأسبوع إلى اليابان بمثابة استراحة مرحب بها للرئيس الكيني ويليام روتو من المشاعر العامة السلبية التي تصاعدت في بلاده في الأشهر الأخيرة بسبب السياسات الضريبية العدوانية التي تنتهجها إدارته والفشل الواضح في خفض تكاليف المعيشة.

وفي اجتماع مع الجالية الكينية في طوكيو، بدا الرئيس روتو مبتهجا إلى حد ما، حتى أنه هدأ نفسه في مرحلة ما ليلقي نكتة على حسابه الخاص بشأن لقبه الجديد "زاكايو"، مقارنة بشخصية زكا التوراتية جابي الضرائب.

ما لن أفعله كرئيس هو القول إنه سيكون هناك غداء مجاني، وإن البلاد ستتطور عن طريق الاقتراض من الآخرين، وإن تطوير بلدنا لن يكلفنا شيئا، وقال وسط تصفيق وضحكات مكتومة من الجمهور يوم الأربعاء، هذا هو السبب في أنني لا أمانع أن يطلق الناس علي أسماء سأفعل الشيء الصحيح من أجل بلدنا بغض النظر عن الأسماء التي يطلقها الناس علي، بما في ذلك زكايو".

وتناقضت الأجواء السائدة في الغرفة بشكل حاد مع جيوب العداء التي واجهتها حاشيته مؤخرا في التجمعات العامة التي نظمت للرئيس لمحاولة شرح أجندته الاجتماعية والاقتصادية.

وفي حين أن العداء كان موجهًا في الغالب نحو الحلفاء السياسيين المحليين، إلا أنه أعطى لمحة عن المشاعر المتوترة تجاه الرئيس وإدارته، بما في ذلك قواعد الدعم السياسي المتصورة.

وقبل إلقاء خطاب حالة الأمة في البرلمان في نوفمبر من العام الماضي، أفادت التقارير أن عددًا من النواب في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب كينيا كوانزا الحاكم حذروه من التصورات السلبية للحكومة على الأرض.

ويقال إن روتو رفض اقتراح المشرعين بمراجعة الضرائب، قائلاً لهم: "لا يمكن أن تتمتعوا بالشعبية طوال الوقت؛ فلا يمكن أن تتمتعوا بالشعبية طوال الوقت؛ بل يجب أن تتمتعوا بالشعبية هناك وقت لتكون فيه غير شعبي."

كان من المفهوم على نطاق واسع أنه يلمح إلى استراتيجية سياسية طويلة الأمد سيواصل فيها بعناد سياساته التي لا تحظى بشعبية في السنوات الثلاث أو الأربع الأولى من ولايته الأولى ثم يراجعها مع اقتراب حملة 2027 ليبدو مستجيبًا للمشاعر العامة. مما يعزز فرص فوزه بولاية ثانية.

وقد ألمح عدد من كبار الشخصيات في الإدارة في الماضي إلى مثل هذه الاستراتيجية، وحثوا الكينيين في عدة مناسبات على شد الأحزمة لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتحسن الاقتصاد.

وكان يُنظر إلى إدارة سلفه أوهورو كينياتا على أنها تقدم إعانات سخية للمستهلكين مع اقتراب حملة إعادة انتخابه في عام 2017.

ومع ذلك، بالنسبة لروتو، فإن المقامرة الطويلة الأمد قد تكون محفوفة بالمخاطر للغاية نظرًا لأن إدارته تبدو عالقة بين المطرقة والسندان بشأن معظم القضايا.

على سبيل المثال، قام البنك المركزي الكيني (CBK) هذا الأسبوع، في محاولة لكبح التضخم وحماية الشلن، بتعديل سعر الإقراض الأساسي إلى أعلى بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 12 عامًا.

ومن المتوقع أن تؤدي عودة نظام أسعار الفائدة المرتفعة إلى مزيد من الضغط على ائتمان القطاع الخاص، وإبطاء النشاط التجاري، وخفض الوظائف.