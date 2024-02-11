مديرو ميناء دار يغازلون الشركات الأوغندية

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت أرقام الشحن في ميناء دار السلام إلى معظم أسواق المناطق النائية في السنوات الأخيرة، لكن رؤساء الموانئ التنزانية غير مرتاحين بشأن حصة حركة المرور العابرة المتجهة إلى أوغندا، والتي ظلت راكدة عند 2%، على الرغم من استثمارات الميناء التي تقدر بملايين الدولارات للتنافس مع مومباسا الكينية.

ووفقاً لمؤسسة القطاع الخاص في أوغندا (PSFU)، لا تزال مومباسا تمثل 80 % من البضائع الأوغندية، حيث يواصل الممر الأوسط مواجهة تحديات البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل، وتباطؤ التخليص في الميناء.

في إطار مشروع بوابة دار السلام البحرية (DMGP) الذي تبلغ تكلفته 421 مليون دولار - والذي تم تنفيذه منذ عام 2017 - استثمرت هيئة الموانئ التنزانية (TPA) في تحديث المنشأة، وتوسيع وتعميق أرصفة الميناء وقنوات الدخول لتمكين السفن ذات حجم ما بعد الباناماكس من الرسو الميناء.

واستثمرت الهيئة أيضًا في محطة جديدة للسفن المتدحرجة، من بين العديد من المرافق الخدمية الأخرى التي تهدف جميعها إلى تعزيز الأداء العام للميناء، مما يؤدي إلى نمو حركة الحاويات بمعدل متوسط قدره 12 بالمائة سنويًا، وحركة المرور العابر، بمعدل متوسط 23.5% سنوياً منذ عام 2020.

وقد أدت أرقام النمو هذه إلى قيام البنك الدولي العام الماضي بتصنيف ميناء دار فوق منافسه الإقليمي الرئيسي، مومباسا، في تصنيف كفاءة الموانئ.

ومع ذلك، لم يُترجم هذا الترتيب إلى زيادة في حركة المرور إلى أوغندا، حيث فشلت محطة دار-موانزا-بورت بيل من الممر المركزي في كسر هيمنة مومباسا من خلال توفير منافسة كبيرة للحصول على حصة من حركة المرور التي ستكون متجهة إلى أوغندا. المناطق النائية عبر الممر الشمالي.

برزت هذه القضايا إلى الواجهة في ورشة العمل الأخيرة التي عقدتها TPA في كمبالا تحت شعار "تسهيل نظام لوجستي فعال عبر الممر المركزي" لجذب الشركات الأوغندية للتحول إلى دار.

واعترف جوما إس كيجافارا، نائب المدير العام لرابطة النقل العام، بأن شركة دار تتعامل حاليًا مع 2% فقط من حركة البضائع الأوغندية، وألقى اللوم في ذلك على عدم كفاءة الممر، مثل رسوم استخدام الطريق، والقدرة غير الكافية على السكك الحديدية والممرات المائية الداخلية.

"تعتقد TPA بقوة أن نجاح الممر المركزي والزيادة النهائية في إنتاجية البضائع المتجهة إلى أوغندا كسوق عبور لا يمكن تحقيقهما إلا عندما يعمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في كل من تنزانيا وأوغندا، معًا في انسجام تام، قال كيجافارا.

وتظهر البيانات المتاحة أنه منذ عام 2020، سيطرت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أحجام حركة المرور العابر على طريق دار-كيغوما بالممر الأوسط، حيث تمثل 42 % من إجمالي حركة المرور العابر، تليها زامبيا بنسبة 23 في المائة.

والمستخدمون الآخرون للممر هم رواندا (19 بالمائة)، وملاوي (7 بالمائة)، وبوروندي (6 بالمائة).

لكن تنزانيا تفرش السجادة الحمراء للشركات الأوغندية، وتقدم حوافز، بما في ذلك تخزين مجاني لمدة 30 يومًا لجميع الواردات ومخزن مخصص للبضائع في الميناء يمكن استخدامه كمركز توحيد وتفكيك في أي وقت.

على الرغم من أن هذا يتناقض بشكل جيد مع ميناء مومباسا، الذي يوفر تخزينًا مجانيًا لمدة 15 يومًا فقط، إلا أن التجار الأوغنديين يشيرون إلى عوامل أخرى تقلل من تصنيف الممر المركزي مقارنة بالممر الشمالي، بما في ذلك فعالية تكلفة المسار، والبنية التحتية القوية للنقل، وسهولة الحصول على تصاريح مرور للميناء والشاحنات وتخليص البضائع داخل ميناء دار السلام.

صرح جوليوس بياروفانغا، مدير السياسات وتطوير الأعمال في مؤسسة القطاع الخاص في أوغندا (PSFU)، لرؤساء TPA أن دار هي ثاني أفضل مؤسسة عندما يزن مجتمع الأعمال الأوغندي فعاليته من حيث التكلفة وكفاءته مقابل مومباسا.

على سبيل المثال، ينفق الأوغنديون الذين ينقلون البضائع إلى كمبالا حوالي 4500 دولار لنقل حاوية من دار لمدة 4.5 أيام، مقارنة بمبلغ 3000 دولار من مومباسا لمدة ثلاثة أيام.

كما تقوم مومباسا أيضًا بتخليص البضائع خلال يوم واحد، في حين يستغرق تخليص البضائع في دار يومين في المتوسط.

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وقال الدكتور بياروحانغا: "ونتيجة لذلك، فإن 80 بالمائة من البضائع الأوغندية تمر عبر ميناء مومباسا، مقابل 20 بالمائة من البضائع القادمة عبر ميناء دار السلام". "

نقترح أن يتم نقل البضائع الأوغندية في ميناء دار السلام عن طريق السكك الحديدية إلى ميناء موانزا، حيث يستغرق الأمر ثماني ساعات فقط للوصول إلى أوغندا، وهذا سيجعل استخدام ميناء دار السلام فعالاً من حيث التكلفة والوقت، وبالتالي ميناء مفضل من قبل مجتمع الأعمال الأوغندي.

وقال رؤساء TPA أنه يمكن خدمة أوغندا من خلال نظام متعدد الوسائط، إما شبكات السكك الحديدية إلى البحيرة أو شبكات الطرق إلى البحيرة من ميناء دار السلام إلى بورت بيل وجينجا عبر موانزا على بحيرة فيكتوريا، وبالتالي تحسين كفاءة النقل المتعدد الوسائط. ينقل.

وقال وايسوا باجيا، السكرتير الدائم لأوغندا في وزارة الأشغال والنقل، إن هذه الخطة تتوافق مع ميناء البلاد ثلاثي الوسائط في بوكاسا للشحن، ويتصل بموسوما وموانزا في تنزانيا، وكيسومو في كينيا. وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع هذا العام.

لكن الوزارة تسعى أيضًا إلى إقامة شراكات من القطاع الخاص لبناء سفينة جديدة لتحل محل MV Kabalega، وإعادة تطوير وتحديث أرصفة Port Bell وJinja، وإنشاء مراكز بحث وإنقاذ على المسطحات المائية الداخلية، وإعادة مسح بحيرة فيكتوريا، وتركيب أدوات مساعدة على السفن. ملاحة.

تدرس الحكومة التنزانية أيضًا الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مجتمع الأعمال الأوغندي لتطوير مستودعات الحاويات الداخلية بالقرب من حدود أوغندا، كجزء من الإجراءات الرامية إلى معالجة تحديات البنية التحتية لخدمة "سوق العبور الاستراتيجي" هذا، حسبما قال مسؤولو TPA.