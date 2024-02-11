صندوق النقد: لا نريد أن تتسرع مصر في بيع حصص بالشركات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طالبت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بعدم التسرع في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية خاصة مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت جورجييفا في مقابلتها مع موقع "اقتصاد الشرق" على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبي الإماراتية اليوم الأحد: "المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية".

وتابعت: "نحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نريد أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".

وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج للطروحات الحكومية يتمثل في طرح حصص مملوكة للدولة في شركات وأصول للاستثمار المحلي والأجنبي أو في البورصة، من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والعمل على تغطية الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في ندوة لصندوق النقد الدولي في القاهرة منتصف يناير الماضي، إن حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية وصل إلى 3.5 مليار دولار، حيث يعد البرنامج دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

وأغلقت الحكومة باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" الأسبوع الماضي، بحسب ما أشارت إليه تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاقتصاد الشرق في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ما يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها.

كما أشارت الوزيرة إلى الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية شهر مارس المقبل.

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