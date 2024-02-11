استمرار الاحتجاجات في السنغال ضد تأجيل انتخابات الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - استمرت المظاهرات في السنغال احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 فبراير الجاري.

وأفادت مصادر طبّية وأخرى حزبية، اليوم الأحد، بمقتل شاب يبلغ 19 عاماً السبت، متأثراً بجروحٍ أصيب بها خلال تظاهرة في جنوب البلاد، ليرتفع إلى ثلاثة عدد القتلى في البلاد منذ بدء الاحتجاجات.

وقال مسؤول في مستشفى، طالباً عدم الكشف عن هويته، في مدينة زيغينشور (جنوب) "أصيب شاب يبلغ 19 عاماً وتوفي متأثراً بجروحه في وحدة للعناية المركزة مساء" السبت.

وقال عبدو ساني منسق حزب "باستيف" المعارض في زيغينشور إن "أشخاصاً عديدين أصيبوا بجروح خلال التظاهرات وتوفي أحدهم".

وأضاف أن القتيل طالب يقطن في حي "غراند داكار" في زيغينشور.

وخرجت مظاهرات ضد إرجاء الاستحقاق الرئاسي في العصمة دكار وعدد مدن البلاد. وكانت قوية في مدينة زيغينشور في إقليم كازامانس معقل المعارض المسجون عثمان سونكو.

وكان طالب جامعي يبلغ 22 عامًا قد قتل في مدينة سان لويس (شمال)، وتاجر يبلغ 23 عامًا في دكار خلال تظاهرات ضد إعلان الرئيس ماكي سال إرجاء الاستحقاق الرئاسي.