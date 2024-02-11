ستولتنبرغ يحذّر من تصريحات "تقوض أمن" الناتو

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، من تصريحات "تقوض أمن" التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

يأتي هذا التحذير بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن أميركا قد لا تلتزم بالدفاع عن دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال ستولتنبرغ، في بيان، إن "أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم البعض يقوض أمننا جميعاً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأميركيين والأوروبيين لخطر متزايد".

كان ترامب، الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد أمس السبت، في حال فوزه بولاية جديدة، بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

يأخذ الرئيس السابق، باستمرار، على حلفاء الولايات المتحدة في الحلف عدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

وأكد ستولتنبرغ، في بيانه، أن "الحلف الأطلسي سيبقى مستعدا وقادرا على الدفاع عن كل الحلفاء"، مضيفا أن "أي هجوم على الحلف الأطلسي سيثير ردا موحدا وقويا".

وتابع "إنني على اقتناع بأن الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا وملتزما داخل الحلف الأطلسي أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية".

ورد البيت الأبيض بحزم على تصريحات ترامب. وقال الناطق باسمه أندرو بيتس، في بيان مساء أمس السبت، إن "تشجيع أنظمة على مهاجمة أقرب حلفائنا أمر مروع".