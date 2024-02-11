السجن بالمؤبد لمدان بحيازة 17 طربة حشيش في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد عمر عبد الجواد، وأمانة سر صلاح فراج بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة حيازة 17 طربة حشيش بقصد الاتجار في قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 أغسطس من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عادل.م.ش.ح، يبلغ من العمر 31 عاما، مقيم بقرية فاو بحري بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا تهمة حيازة 17 طربة حشيش بقصد الاتجار بدائرة مركز قنا.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم أثناء مواجهة نشاطه الإجرامي بجوار مزلقان النوافلة بمركز قنا، وعثر بحوزته على 17 طربة حشيش مبلغ مالي وهاتف محمول.

أحيلت القضية المقيدة برقم 10148 لسنة 2023 إلى محكمة جنايات قنا برقم 2383 لسنة 2023 كلي قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريًا بالسجن المؤبد.