اندلع حريق داخل محل في صور لصاحبته آ. ط، بعد إطلاق نار كثيف على المحل الواقع في حي الآثار في صور.
ويأتي هذا العمل بعد وفاة الشاب م. ض. الذي قُتل على خلفية إشكال عائلي أمس في حارة صور القديمة، وجرى تشييعه اليوم.
وعلى الفور حضرت سيارات الإطفاء التابعة لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" و"جمعية الرسالة" الدفاع المدني وعملت على إهماد الحريق، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار وإحراق محل اثر تجدد اشكال في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.