إطلاق نار وإحراق محل اثر تجدد اشكال في صور

اندلع حريق داخل محل في صور لصاحبته آ. ط، بعد إطلاق نار كثيف على المحل الواقع في حي الآثار في صور.

ويأتي هذا العمل بعد وفاة الشاب م. ض. الذي قُتل على خلفية إشكال عائلي أمس في حارة صور القديمة، وجرى تشييعه اليوم.

وعلى الفور حضرت سيارات الإطفاء التابعة لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" و"جمعية الرسالة" الدفاع المدني وعملت على إهماد الحريق، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة.