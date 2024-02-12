ارتفاع حصيلة شهداء استهداف مساجد ومنازل في مدينة رفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح إلى 100 شهيد، من بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تعرض المئات للإصابة، حسب ما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.



وفجر اليوم الاثنين وقع مئات الشهداء والمصابين من مواطني رفح، بينهم أطفال ونساء، في قصف اسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة،

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ129، تاركاً حصيلة مؤقتة، أكثر من 28,176 شهيدا و67,784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.