إطلاق نار في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

وقال أحد شهود العيان إنه تم إطلاق حوالي 20 إلى 30 طلقة.

ولم تؤكد السلطات الأمريكية هذه المعلومات بعد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالضحايا.

وأطلق مراهق مهاجر النار على حارس أمن وأصاب سائحة الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن قام بسرقة أحد متاجر “تايمز سكوير”.