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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق نار في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات
أفادت صحيفة ABC13 Houston بسماع أصوات إطلاق رصاص في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية.
وقال أحد شهود العيان إنه تم إطلاق حوالي 20 إلى 30 طلقة.
ولم تؤكد السلطات الأمريكية هذه المعلومات بعد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالضحايا.
وأطلق مراهق مهاجر النار على حارس أمن وأصاب سائحة الأسبوع الماضي في مدينة نيويورك الأمريكية بعد أن قام بسرقة أحد متاجر “تايمز سكوير”.