شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في بيان، بأن الزلزال وقع على بعد 28 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل، وعلى عمق 140 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع جزيرة فانواتو - وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني- جنوب المحيط الهادئ، على "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.